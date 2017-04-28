Деревня из 86 домов сгорела в Иркутской области

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В Иркутской области сгорела деревня Бубновка. Она насчитывала 86 домов и в ней проживали более 430 человек. Жертв и пострадавших среди населения нет. Для борьбы с огнем были задействованы сотрудники местной противопожарной службы и две автоцистерны. В настоящее время в регионе введен режим ЧС.

В Иркутской области сгорела деревня Бубновка, в которой проживали более 430 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

"Вечером поступила информация, что сгорела деревня Бубновка Киренского района. Там было 86 домов и проживало 435 человек. Жертв и пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

Для борьбы с огнем были задействованы сотрудники местной противопожарной службы и две автоцистерны. Дополнительные силы привлечь не удалось из-за того, что Бубновка находится на острове. В пресс-службе отметили, что распространению огня способствовал шквалистый ветер.

Глава правительства Иркутской области Александр Битаров отметил, что мэрам территорий дано поручение, чтобы все люди, которые потеряли жилье, были расселены во временные места проживания. По его словам, впоследствии им будет выплачена компенсация.