Мальчик застрял в игровом автомате в Казани
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В Казани 10-летний мальчик залез в призовое отверстие игрового автомата и застрял. Ребенок хотел достать мобильный телефон и деньги.
В призовом отверстии игрового автомата в Казани застрял 10-летний мальчик, который решил самостоятельно достать ценный выигрыш – мобильный телефон и деньги.
"На вид мальчику лет десять. Видимо, залез через отверстие, в которое падают призы. Сидит внутри в обнимку с телефоном и деньгами и воет. Вытащить пока не могут", - сообщает "Интерфакс".
Игровой автомат находится в одном из торговых центров в Казани. В него следует опустить монетку, чтобы получить возможность выиграть приз.
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