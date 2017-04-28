Мальчик застрял в игровом автомате в Казани

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В Казани 10-летний мальчик залез в призовое отверстие игрового автомата и застрял. Ребенок хотел достать мобильный телефон и деньги.

В призовом отверстии игрового автомата в Казани застрял 10-летний мальчик, который решил самостоятельно достать ценный выигрыш – мобильный телефон и деньги.

"На вид мальчику лет десять. Видимо, залез через отверстие, в которое падают призы. Сидит внутри в обнимку с телефоном и деньгами и воет. Вытащить пока не могут", - сообщает "Интерфакс".

Игровой автомат находится в одном из торговых центров в Казани. В него следует опустить монетку, чтобы получить возможность выиграть приз.

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