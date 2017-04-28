Россия обратилась в Интерпол с просьбой разыскать Яценюка

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Генпрокуратура России просит Интерпол объявить экс-премьера Украины Арсения Яценюка в международный розыск. Запрос был сформирован исходя из решения суда в Ессентуках, где его арестовали по делу об убийствах в Чечне.

Генпрокуратура России направила в Интерпол материалы для международного розыска бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, передает ТАСС.

"Действительно некоторое время назад Генеральной прокуратурой России было дано поручение о направлении материалов Национальным центральным бюро Интерпола МВД России для объявления Арсения Яценюка в международный розыск", - сказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Ранее МВД Украины сообщило, что получило копию российского обращения в Интерпол и рассчитывает, что организация ничего не будет предпринимать.

В марте суд города Ессентуки заочно арестовал Яценюка. 21 февраля его объявили в международный розыск по делу об участии в вооруженной банде. Яценюку вменяется участие в боевых действиях в Чечне и убийство российских солдат. В России на него заведено три уголовных дела.

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