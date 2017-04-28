Патрушев ответил на заявление Трампа об изоляции России в СБ ООН

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Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прокомментировал заявление администрации США об изоляции России в Совете безопасности ООН. По его словам, наша страна является постоянным членом Совбеза и ее мнение как учитывалось, так и будет учитываться в дальнейшем.

Мнение России в Совбезе ООН учитывалось ранее и будет учитываться в дальнейшем. Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев, комментируя заявление администрации президента США Дональда Трампа об изоляции России в международной организации.

"Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, имеет свой голос, имеет право высказываться "за" или "против", либо воздержаться, и наше мнение как учитывалось, так и будет учитываться", - сказал он "Интерфаксу".

Ранее Белый дом США опубликовал список достижений президента Трампа. В частности в администрации главы государства считают, что предполагаемая изоляция России в ООН является заслугой американского президента.

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