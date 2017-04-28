Как будет проходить реновация пятиэтажек в Москве

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Статьи о том, как злой режим выгоняет людей из домов в Москве, выходят даже в швейцарской прессе. Причем многое в статье почерпнуто не из официальных источников, а из блогов и статей в российских соцсетях. За авторством тех, кто сам в этих пятиэтажках не живет, но уже давно переживает, что и народ у нас не тот и власть не та. Реальные новости о программе реновации — в репортаже "ТВ Центр".

Вдоль фасада дома натянута полосатая лента: ходить под окнами опасно, в любой момент на голову может упасть штукатурка. С балконов то и дело отваливаются куски бетона. Внутри вид не лучше — неудобные планировки, мокрые стены, грибок. Жители давно мечтают переехать. И теперь у них появился шанс — более полутора миллионов москвичей смогут получить новые квартиры в рамках программы реновации, передает "ТВ Центр".

На этой неделе президент поручил правительству вместе с парламентариями доработать проект о реновации жилья в Москве, прошедший в Госдуме первое чтение. Документ не должен нарушать права горожан, подчеркнул Владимир Путин.

"Это должно быть сделано таким способом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего, права на собственность. Повторю еще раз, ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены. Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может", - заявил Путин.

Вопросов пока, действительно, немало. Чтобы развеять сомнения москвичей, Сергей Собянин провёл личную встречу с жителями пятиэтажек. В первую очередь, они хотят гарантий того, что останутся в своем районе, что их детям не придется менять школу, а молодые мамы и пенсионеры смогут ходить в ту же поликлинику к знакомым врачам.

"В старой Москве везде, во всех районах, есть стартовые площадки и мы можем гарантировать гражданам, которые хотят остаться в районе - граждане получают жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой", - заверил Сергей Собянин.

Когда "хрущевки" в столице только строили, в них часто переселяли тех, кто жил в подмосковных бараках. Тогда пятиэтажки казались пределом мечтаний. Строили их, как правило, из панелей – так быстрее. О качестве не очень заботились, считалось, что дома снесут через 25 лет. Но прошло больше полувека.

"Мы в городе запретили строительство старых "панелек". Разрешаем только новые панели. Трехслойные, энергоэффективные. С возможностью свободной перепланировки. Кухня, прихожая, санузлы — они по квадратуре, конечно, выше. Потолки не ниже 2,7 метра", рассказал Собянин.

Проекты новых домов, которые будут объединены в кварталы с продуманной инфраструктурой, выберут на международном конкурсе. Москвичи получат комфортное современное жильё. Но что будет с теми москвичами, которых в их домах всё устраивает? Ведь не все пятиэтажки строили из панелей. Часть из них - кирпичные дома, с толстыми стенами и продуманной планировкой.

"У нас очень хороший двор, у нас есть парковка, у нас кругом зелень. Всё рядом. Нас интересует только один вопрос: можно нас не включать в программу реновации?" – говорит Екатерина Лысенко.

"Вас никто не включает и не собирался включать — живите на здоровье и радуйтесь. Никто не собирался включать, речь шла о домах первого индустриального домостроения, так называемых "хрущевок". Таких домов это не касается, как я понимаю, индивидуальной постройки кирпичные, с прочным фундаментом, хорошими стенами, никто не собирается их переселять", - заявил Собянин.

Уже известно, что в программу реновации по просьбе большинства жителей не войдут Хамовники, а также Арбат и Якиманка. А 15 мая стартует голосование, которое поможет учесть мнение жителей пятиэтажек из других районов. Участие в нём можно будет принять на портале "Активный гражданин" и в центре госуслуг "Мои документы", причём, только при предъявлении паспорта. Кроме того, будет проведён ряд публичных дискуссий и дебатов.

81% москвичей, согласно опросу, поддерживают программу реновации. Остальные 19% разделились: на тех, кто не интересует темой вообще, кто ещё не разобрался, как её будут реализовывать и тех, кто мало понимает в вопросе, но заранее против. Последние публикуют в соцсетях громкие заявления под скандальными заголовками. Как Андрей Рудаков, житель 6-этажного дома в Сокольниках. Нас скоро "депортируют", написал он.

"Наш любимый дом, который находится в отличном состоянии и в котором два года назад сделали капитальный ремонт, хотят снести под соусом реновации хрущёвок-пятиэтажек", - написал он.

Это сообщение разлетелось по соцсетям. На самом деле, дом 1\10 по Большой Остроумовской в программу реновации точно не войдет. Его фасад признан памятником градостроительной среды XX века. Но Андрея Рудакова можно понять, он просто переживает. Сообщение на его странице, возможно, и не появилось бы, если бы мужчина не пытался узнать дальнейшую судьбу своего дома в интернете. Статьи под пугающими заголовками, безусловно, сбивают с толку. Но волна поднялась не случайно. Её гонят те, кто гордо называет себя "либералами". Один телеканал, например, снял "сатирический" сюжет о том, что за программой реновации последует программа эвтаназии москвичей. Получилось не очень смешно.

А на этой неделе несколько СМИ написали, что "жителей пятиэтажек переселят в терема". Такой вывод сделали из короткой фразы, обронённой министром промышленности России. Денис Мантуров заявил на выставке в Ганновере, что в Москве попробуют возвести дом с элементами деревянных конструкций. Пятиэтажек новость вообще не касается. Но она дополнила общий фон, к радости тех, кто всегда выступает в пику властям. Интересно, что они будут делать, когда расставят все точки над i? 10 мая появится список домов к сносу. И пространства для спекуляций не останется.

Евгения Карих, "В центре событий".