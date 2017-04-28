Новая или традиционная Франция: семейный портрет кандидатов

Теги: В мире выборы франция

Французов не удивишь интригами и интрижками президентов. У Жака Ширака была целая плеяда любовниц, а у Франсуа Миттерана была и жена, и официальная любовница. Предыдущий президент Франции Николя Саркози пережил развод и новое бракосочетание с актрисой Карлой Бруни. Но, как выяснилось, и французов можно удивить. Во всяком случае, Эмманюэлю Макрону это чудесно удалось. Впрочем, и всюду появляющаяся одна Ле Пен вне камер тоже живет богатой и, судя по всему, бурной жизнью.

В гриме и нелепой шляпе увидела 40-летняя Бриджит Тронье 15-летнего Эммануэля Макрона в далеком 1997 году. Кто бы мог подумать, что робкий поцелуй школьника и его учительницы после премьеры спектакля станет началом большой любви. Между Эммануэлем и Брижит пробежала искра, передает "ТВ Центр". Точнее, шарахнуло так, что он решил жениться сразу же. Родители естественно были против. Свято верили, что их сын встречается с одноклассницей - дочерью Брижит. После был серьезный разговор учительницы с родителями, которые порекомендовали ей держаться подальше. Он уезжает в Париж, она живет в законном браке и воспитывает троих детей, но им суждено быть вместе, и вот спустя 14 лет долгожданный хэппи-энд.

Теперь месье Макрон воспитывает 7 внуков мадам Макрон и счастлив. Правда, над тем, кто и кого в этой необычной семье нянчит, уже пошутил вездесущий Charlie Hebdo, подписав карикатуру - "Не забудь надеть свою ветровку, котик". Бриджит действительно, всегда рядом.

Они вместе катаются на лыжах, встречаются с избирателями и празднуют победу в первом туре президентской гонки. Утверждают, это даже не его - ее успех. Хочешь стать первой леди - воспитай своего президента, иронично шутят интернет-пользователи, а ведь так оно и получилось.

Согласны с этим и психологи. Жен старше себя часто выбирают мужчины амбициозные, но ведомые. В таких парах женщина не только ведет быт, но и формирует стратегию поведения своего мужчины. А значит, в случае победы Эммануэля Макрона, судьба Пятой республики отчасти ложится на эти хрупкие женские плечи. Впрочем, поговаривают, что не только на эти и не только на хрупкие....

"Макрон — это парень, которого французская пресса за глаза называет "шушу" или "милочка". Кроме того, один из тех, кто его поддерживает, — известный бизнесмен Пьер Берже. Берже является деловым и давним романтическим партнером знаменитого модельера Ива Сен-Лорана. За Макроном стоит очень богатое гей-лобби и этим все сказано", - пишут СМИ.

Самому Макрону тоже приписывают гомосексуальные связи. В желтой прессе даже называют имя "близкого друга" кандидата. Это директор крупнейшей в стране радиостанции Матье Галле. Макрон, впрочем, отшутился, если и было что-то, то только между Галле и голограммой Макрона. Впрочем, в платформе Макрона все либеральные политкорректные ценности на месте. Он - новый европеец, принявший и поддержавший все так называемые прогрессивные веяния. Да так активно, что представители французской общественной организации в поддержку традиционных семей обвинили кандидата в подрыве семейных ценностей, призывая своих сторонников не голосовать за него 7 мая.

На этом фоне куда более традиционной выглядит Марин Ле Пен, как сама призналась - отъявленная кошатница, у нее их 5. Сильная и независимая женщина, разведена, воспитывает троих детей от первого брака с бизнесменом и соратником по партии Франком Шоффруа. С ним она развелась, так как супруг начал ревностно относится к карьере жене. Второго мужа тоже встретила в Нацфронте. Брак продержался недолго. Наконец нынешний гражданский супруг опять-таки из Нацфронта, вице-президент партии Луи Алио. Правда, если он и Марин и появляются вместе на людях, то только на партийных мероприятиях. И Алио всегда на заднем плане. Дети же - дочери Жанна с Матильдой и сын Луи - и вовсе вне политики.

Но при этом именно Ле Пен – воплощение традиционалистической Франции. Да, она одна на трибуне. Но спина её всегда прикрыта. Крепкий тыл обеспечивает немаленький клан. Муж, сестры, рядом любимая племянница - Марион Марешаль. Продолжательница семейного дела, недавно прошла в Национальное собрание Франции.

В штабе была замечена даже мама Марин Ле Пен Пьеретт. И это только на первый взгляд в новости нет ничего необычного. Пьеретт Лалан сбежала от мужа и детей, вместе с журналистом, который работал над биографией Жана-Мари. Но спустя годы вернулась, чтобы поддержать дочь. И даже отец призывает голосовать за Марин Ле Пен. Наверное, это ее главная личная победа. Никто уже и не вспомнит, что несколько лет назад они партию не поделили. Жили себе душа в душу 47 лет. Отец даже вручил дочери бразды правления Нацфронтом, а сам стал почетным президентом. И вот в 2015 году все смешалось в доме Ле Пенов - разругались в пух и прах, во взглядах разошлись.

"Я решила, что в отношении Жана-Мари Ле Пена должна быть запущена дисциплинарная процедура. Я считаю, что он должен продемонстрировать мудрость. Принять последствия скандала, который он создал, и сложить с себя политические полномочия", - говорила тогда Марин Ле Пен.

Жан-Мари в ответ публично отрекся от дочери, посоветовав сменить фамилию. Теперь страсти улеглись. Ле Пен-старший даже поздравил дочь с выходом во второй тур.

В этой президентской гонке вообще словно схлестнулись традиционные ценности и новые веяния. И что по душе избирателю — станет известно уже 7 мая.

Матвей Шестаков, "В Центре Событий".