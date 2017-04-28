Путин заявил о росте числа несовершеннолетних наркоманов

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Количество несовершеннолетних наркоманов в России выросло на 60%. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и и новых веществ.

Ход выполнения программы по борьбе с распространением наркотиков Владимир Путин обсудил на заседании Совета безопасности России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас в стране зарегистрировано около 600 тысяч наркозависимых и, как отметил президент, их число практически не снижается. Количество несовершеннолетних наркоманов за последние пять лет даже выросло более чем в полтора раза. Общее число людей, употребляющих наркотики, превышает 7 миллионов человек. Появляются новые опасные препараты и новые каналы их поставки. В последнее время, в частности, возрос приток наркотиков с Украины.

Президент призвал к разработке дополнительных мер борьбы с этой угрозой и к повышению уровня координации действий.

"В приоритетном порядке необходимо выявлять и перекрывать каналы незаконных поставок наркотических средств из Центральной Азии, а также синтетических наркотиков европейского, украинского, азиатского происхождения. Важнейшей задачей является подрыв экономических основ наркопреступности, которые, как известно, служат финансовой подпиткой для террористических и экстремистских структур. Надо совершенствовать и систему профилактики наркомании, с использованием современных методик выявлять наркозависимых на ранних стадиях. Нужно продолжать целенаправленную антинаркотическую пропаганду в средствах массовой информации, формировать устойчивый иммунитет к потреблению наркотиков, особенно у молодёжи", - заявил Путин.