В Томске разыскивают героев спасения мальчика из пожара

Теги: мчс пожар томск Происшествие

В Томске неравнодушие и смекалка совершенно посторонних людей помогли спасти жизнь ребенка при пожаре в многоэтажке. Мальчик оказался отрезан от выхода из горящей квартиры, где он в тот момент был один. Подросток выбрался на балкон. На крики о помощи откликнулись прохожие. Несколько мужчин растянули плед, чтобы на него мог приземлиться ребенок.

Заволакивающий всё вокруг черный дым, рвущееся из окон пламя – за пожаром в одной из томских многоэтажек десятки очевидцев следили с ужасом. На горящем балконе седьмого этажа плакал, кричал и просил о помощи ребёнок, передает "ТВ Центр". Спасателей вызвали сразу. Однако счёт шел на секунды, огонь распространялся слишком быстро. Вадим Половкин говорит - действовать пришлось стремительно. Пламя вплотную подбиралось к мальчику. Несколько человек забрались на крышу первого этажа. И первое, что оказалось у них под рукой - рекламный баннер.

"Мы залезли туда и сразу же побежали расстилать баннер, что-то пытаться сделать, сразу поняли, что баннер нам вряд ли подойдет, потому что непонятно было - выдержит он или нет. Кирилл начал кричать в окна - там этаж у людей, чтобы нам дали плед или что-то подобное", - рассказывает мужчина.

Вместе с соседями они решили растянуть плед. И мальчик тут же, не раздумывая, прыгнул.

"Мальчик упал и несколько секунд лежал неподвижно, мы перепугались и, наверное, через секунд двадцать он уже пришел в себя, начал более-менее как бы дышать, плакать, мы начали его утешать, успокаивать, что он живой", - вспоминает Вадим.

После этого "прыжка жизни" в больницу девятилетнего Илью, по словам его мамы, отвезли скорее для профилактики. Он просто сильно испугался и наглотался дыма.

"Компьютерную томографию сделали всего позвоночника и никаких переломов, никаких грубых травм не нашли. Ушиб есть, конечно, побаливает спина, побаливает еще живот. В принципе, в полном сознании, лежит в кровати и играет на своем телефончике", - сообщил хирург детской больницы Владимир Тютиков.

Мама Ильи потом рассказала следователям, что в семье трое детей. Младшие в день пожара были у бабушки. Сами родители на работе. А Илья оставался в квартире один. Электричество ему специально отключили, чтобы не играл в компьютерные игры. Но он нашел, чем заняться - развел на балконе костер. Там оказалось много старых игрушек, разного пластика - все вспыхнуло в один момент.

"Причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем ребенка, у которого в руках оказалась зажигалка, и он баловался зажигалкой на балконе", - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Томской области Евгений Пинчуков.

В результате пожара сильно пострадала квартира, ремонт явно потребует солидных средств. Но главное, что все живы, говорят родители Ильи. А власти Томска сейчас пытаются разыскать всех тех, кто участвовал в необычной спасательной операции.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".