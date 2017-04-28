Деревня в Иркутской области могла загореться из-за непотушенного мусора

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Пожар в Иркутской области, который уничтожил поселок Бубновка, мог начаться из-за загорания мусора или нежилого дома. Столь масштабные разрушения произошли из-за шквалистого ветра, а также из-за того, что поселок находится на острове. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело о халатности в связи с пожаром в поселке Бубновка, где выгорели около 70 домов, передает "Интерфакс".

По версии следствия, пожар начался из-за загорания нежилого дома или мусора, а затем шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду распространил огонь на жилые дома.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области сгорел поселок Бубновка, где проживает 435 человек. Жертв и пострадавших нет, всех жителей эвакуировали. Противопожарные службы не могли оперативно доставить цистерны с водой, поскольку поселок находится на острове и отрезан рекой от "большой земли".

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