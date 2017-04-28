Парламент Черногории одобрил вступление в НАТО

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Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО. За принятие законопроекта о подтверждении Североатлантического договора отдали свои голоса 46 депутатов из 81.

Черногорский парламент одобрил вступление страны в Североатлантический Альянс. За это проголосовали 46 депутатов из 81, передает ТАСС. Оппозиция от голосования воздержалась, предпочтя провести акцию протеста у здания скупщины.

Черногория получила статус наблюдателя в НАТО в 2016 году. Тогда был подписан протокол о вступлении в альянс. В конце марта американский сенат одобрил договор о вступлении Черногории в НАТО.

В России вступление республики в альянс считают попыткой изменить военный и политический ландшафт в Европе. В российском МИД заявили, что не оставят этот шаг без ответа.