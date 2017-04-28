Имама московской мечечи приговорили к трем годам колонии за экстремизм

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Военный суд Москвы приговорил имама столичной мечети Махмуда Велитова к трем годам колонии общего режима за оправдание терроризма. По версии следствия, Велитов во время молитвы произнес речь, оправдывающую одного из участников организации "Хизб ут-Тахрир".