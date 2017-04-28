Имама московской мечечи приговорили к трем годам колонии за экстремизм
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Военный суд Москвы приговорил имама столичной мечети Махмуда Велитова к трем годам колонии общего режима за оправдание терроризма. По версии следствия, Велитов во время молитвы произнес речь, оправдывающую одного из участников организации "Хизб ут-Тахрир".
Московский окружной военный суд приговорил имама столичной мечети "Ярдям" Махмуда Велитова к трем годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма, передает "Интерфакс".
В свою очередь адвокат Велитова Дагир Хасавов, намерен обжаловать приговор суда.
Ранее было известно, что 23 сентября 2013 года Велитов, состоя в должности председателя совета и одновременно являясь имамом религиозной организации, во время проведения молитв в мечети, расположенной по улице Хачатуряна в городе Москве, публично произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (организация запрещена в России - прим. ред.).
Согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, в указанной речи содержится совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности.
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