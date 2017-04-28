Москва отреагировала на голосование парламента Черногории за вступление в НАТО

Теги: Политика нато мид черногория россия

Министерство иностранных дел России прокомментировало решение парламента Черногории, одобрившего вступление страны в НАТО. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что депутатами было проигнорировано мнение почти половины населения страны. Россия оставила за собой право на принятие решений, направленных на защиту своих интересов.

В Министерстве иностранных дел негативно отреагировали на одобрение парламентом Черногории вступления страны в НАТО. Об этом говорится в официальном комментарии МИД России.

Ранее парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО. Законопроект о подтверждении Североатлантического договора одобрили 46 депутатов из 81.

В МИД России отметили, что данное решение принималось "сколоченным формальным большинством", и оно не учло мнение народа страны. Итоги голосования в дипломатическом ведомстве сочли "актом попрания всех демократических норм и принципов".

"Те, кто голосовал в Скупщине за вступление в НАТО под предлогом мнимой российской угрозы, берут на себя ответственность за последствия реализации планов внешних сил, стремящихся углубить существующие в Европе и на Балканах разделительные линии, вбить клин в основанные на глубоких исторических традициях дружественные отношения черногорцев с сербами и россиянами", - подчеркнули в МИД.

При этом в министерстве отметили цинизм президента Черногории Филипа Вуяновича, заявившего, что для принятия решения о вступлении в альянс нет необходимости в выяснении мнения народа. В МИД, тем не менее, заявили, что от вступления республики в НАТО альянс не получит серьезной "добавленной стоимости".

"Но в Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности", - подчеркнули в министерстве.

Читайте также:

Парламент Черногории одобрил вступление в НАТО

Трамп подписал протокол о принятии Черногории в НАТО