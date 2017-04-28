18:50, 28 апреля 2017

В ДТП на Каширском шоссе погиб человек

Теги:  ДТП  москва  смерть

На юге Москвы перевернулся автомобиль, по предварительным данным, один человек погиб, двух пострадавших доставили в больницу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

На юге Москвы произошла автомобильная авария, в результате которой погиб один человек, двух пострадавших доставили в больницы, передает агентство "Москва".

По данным дорожной полиции, автомобиль Mazda перевернулся на Каширском шоссе возле дома №56.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить причины произошедшего.

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