В ДТП на Каширском шоссе погиб человек
На юге Москвы перевернулся автомобиль, по предварительным данным, один человек погиб, двух пострадавших доставили в больницу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
На юге Москвы произошла автомобильная авария, в результате которой погиб один человек, двух пострадавших доставили в больницы, передает агентство "Москва".
По данным дорожной полиции, автомобиль Mazda перевернулся на Каширском шоссе возле дома №56.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить причины произошедшего.
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