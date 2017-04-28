Суд Нью-Йорка приговорил россиянина к депортации за экспорт технологий

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Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил россиянина Алексея Крутилина к депортации. Его признали виновным в незаконном экспорте технологий из США в Россию. Ранее аналогичный приговор был вынесен другому гражданину России Дмитрию Карпенко.

Россиянина Алексея Крутилина приговорили к депортации из США за незаконный экспорт технологий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда Восточного округа Нью-Йорка. Ранее аналогичный приговор получил другой россиянин - Дмитрий Карпенко.

Двое россиян и один американец российского происхождения были задержаны властями США в октябре 2016 года. В Нью-Йорке был задержан 36-летний Алексей Барышев, в Денвере арестовали 33-летнего Дмитрия Карпенко и 27-летнего Алексея Крутилина. По данным прокуратуры США, они отправляли в Россию микроэлектронику, в том числе цифро-аналоговые преобразователи и интегральные схемы, которые считаются продукцией двойного назначения.

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