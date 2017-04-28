Тиллерсон призвал к полной изоляции КНДР

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны ООН к полной изоляции КНДР. В частности, он заявил о необходимости приостановить или понизить дипломатические отношения с Северной Кореей, разорвать торговые связи. Кроме того, Тиллерсон заявил, что все варианты действий по КНДР, включая военный, должны "оставаться на столе".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал к полной изоляции Северной Кореи. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление дипломата на министерской сессии Совбеза ООН.

"Пришло время оказать новое давление на Северную Корею, чтобы заставить ее сойти со своего опасного пути. Я призываю Совет действовать на опережение в отношении КНДР. Мы должны объединиться, чтобы сформировать новый подход и усилить дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею", - заявил он.

Тиллерсон, в частности, призвал членов ООН "приостановить или понизить" дипломатические отношения с Пхеньяном, разорвать торговые связи, поддерживающие незаконную деятельность КНДР. Госсекретарь также заявил, что США будут налагать санкции на структуры третьих стран, поддерживающих Северную Корею. Тиллерсон заявил, что все варианты решения северокорейского вопроса, включая военный, должны "оставаться на столе".

Тем временем, как сообщил ТАСС, министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се предложил рассмотреть вопрос о том, может ли КНДР оставаться членом ООН.

"Мы могли бы принять столь мощные меры, как прекращение поставок сырой нефти в Северную Корею и блокировка поступлений в Северную Корею в твердой валюте, например путем приостановления всего импорта угля из Северной Кореи, и серьезно рассмотреть вопрос том, может ли Северная Корея, которая является давним и серьезным нарушителем, быть членом ООН", - сказал он.

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