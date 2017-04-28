20:01, 28 апреля 2017

В московской аптеке убит фармацевт

Теги:  убийство  Происшествие  москва

В результате разбойного нападения на аптеку на Ленинском проспекте погибла женщина-фармацевт. Полиция разыскивает мужчину, одетого в камуфляжную форму и красный берет. На нем также были погоны старшего лейтенанта.

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства фармацевта в ходе разбойного нападения на столичную аптеку, передает ТАСС.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и способ убийства, поскольку на теле женщины не обнаружили видимых повреждений.

По информации агентства "Москва", полиция разыскивает мужчину в возрасте от 30 до 34 лет в камуфляжной форме, в красном берете и с погонами старшего лейтенанта.

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