В московской аптеке убит фармацевт

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В результате разбойного нападения на аптеку на Ленинском проспекте погибла женщина-фармацевт. Полиция разыскивает мужчину, одетого в камуфляжную форму и красный берет. На нем также были погоны старшего лейтенанта.