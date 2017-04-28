Папа Римский поприветствовал египтян по-арабски

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Папа Римский во время визита в Египет произвел впечатление на египтян, поприветствовав их на арабском языке. Завершая свою речь, Франциск произнес фразу "Маср - умм ад-дунья" ("Египет - матерь мира"), что считается высшей мерой уважения к стране. Присутствовавшие при этом встретили слова понтифика овациями.

Папа Римский, который находится с апостольским визитом в Каире, поприветствовал слушателей своего выступления на арабском языке. Это произвело впечатление на египтян, но еще больше их поразило завершение речи Франциска, передает ТАСС.

Обращаясь к членам египетского правительства и общественным деятелям страны, понтифик произнес фразу "Маср - умм ад-дунья", что в переводе с арабского означает "Египет — матерь мира". Эти слова считаются высшей мерой уважения к Египту и его роли в истории человечества.

Затем глава Ватикана также на арабском поблагодарил слушателей и пожелал стране и ее народу всего самого наилучшего в будущем. Зал встретил слова Франциска овацией. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси встал со своего места и стоя аплодировал ему.