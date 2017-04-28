Глава ФСБ Бортников отчитался о доходах за 2016 год

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Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников отчитался о доходах за 2016 год. Глава ФСБ заработал 11 миллионов 381 тысячу 460 рублей. Доход его супруги составил 273 тысячи 215 рублей.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников отчитался о доходах за 2016 год. Об этом сообщается на официальной странице ФСБ в интернете.

Согласно декларации, в минувшем году Бортников заработал 11 миллионов 381 тысячу 460 рублей, что сопоставимо с доходом за 2015 год, который составил 11,5 миллиона рублей. Супруга главы ФСБ заработала в 2016 году 273 тысячи 215 рублей и 65 копеек.

В собственности у Бортникова указана квартира площадью 99 квадратных метров и гараж на два машиноместа. У супруги директора ФСБ имеются земельный участок площадью 1198 квадратных метров, дом площадью 150 квадратных метров и квартира площадью 115 квадратных метров.

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