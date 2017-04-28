Участники программы реновации получат дополнительные гарантии

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил внести ряд изменений в программу реновации жилого фонда Москвы. Среди поправок - обязательство сохранить при переселении район проживания и гарантия отделки новых квартир по нормам комфорт-класса. При желании жители пятиэтажек смогут принять решение об отказе от участия в программе реновации. Владельцы неприватизированных квартир получат возможность выбрать между получением жилья в собственность и сохранением социального найма.

В тесной кухне "хрущевки" даже с чашкой чая не развернуться. Анна Молчанова прожила здесь всю жизнь. Шкафчики, кладовки - для хранения вещей использует любое пространство. Но места все равно не хватает, передает "ТВ Центр".

"Все такое маленькое, эти кухни, и стиральная машинка и микроволновка – видите, все в одном месте. Тесно, очень тесно, хотелось бы конечно пошире. Да вообще мечтаю о кухне пошире. Уголочек какой-то прям", - жалуется Анна.

По программе реновации новое жилье будет больше как раз за счет кухни, коридора, санузла, лоджии. Да и сами квартиры будут с отделкой комфорт-класса - это условие предлагается прописать в федеральном законе. Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети рассказал и о других предложенных поправках. Главная среди них - новое жилье будет в том же районе.

"Всем жителям сносимых пятиэтажек, включая жителей ЦАО, будет гарантировано предоставление новой квартиры в том же районе. Исключение только для Зеленограда и присоединённых территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа. По факту будем стремиться предоставить новую квартиру не только в том же районе, но и в том же квартале, в шаговой доступности от старой пятиэтажки", - написал мэр.

Жильцы неприватизированных квартир смогут выбрать - получить новое жилье в собственность или сохранить социальный найм. За нежилые помещения владельцы получат равнозначную площадь или денежную компенсацию. Поправки также защитят тех, кто выплачивает ипотеку.

"Для владельцев ипотечных квартир в законе будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки (старой квартиры на новую) с сохранением условий и обязательств, ранее установленных заключённым договором залога. Права потребовать досрочного возврата кредита у банка не будет", - заверил Сергей Собянин.

Власти пообещали оказать необходимую помощь при переезде и оформлении документов. Старую пятиэтажку снесут только после подписания всеми жильцами акта приема-передачи квартир. При этом все желающие могут отказаться от участия в программе. Выразить свое мнение можно будет через приложение "Активный гражданин" или в центре "Мои документы" по месту жительства. Голосование стартует уже 15 мая. Впрочем, по данным соцопросов, подавляющее большинство москвичей поддерживает реновацию.

"Вмурованные в стены были водопровод, канализация. И вот стены начинают мокнуть, труба где-то там проржавела, начинают долбить эту стену, чтоб добраться до этой трубы, рванет эта труба, помню, там все заливает. Уже XXI век, эти дома свою работу выполнили", - говорит директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели Хубутия

"Замечательные, в свое время спасшие нас, "хрущевки" уже не справляются со своим предназначением, поэтому вполне логично, что они исчезают и исчезнут с лица нашего города", - соглашается народный артист России Сергей Степанченко.

"Я жила на первом этаже и ко мне периодически стучались крысы - это был такой процесс вечный. Кухня выходила в ванную или наоборот. Мне кажется, что главное, не надо этого бояться. Потому что у нас всегда люди боятся всего нового", - говорит директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова.

Законопроект о расселении был принят Госдумой 20 апреля в первом чтении. Повторные слушания пройдут во второй половине мая.

Никита Васильев, Юлия Степина и Николай Жуков. "ТВ Центр".

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