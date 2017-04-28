В Москве задержали подозреваемого в убийстве фармацевта и ранении пенсионерки

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В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве фармацевта в аптеке на Ленинском проспекте. Его также подозревают в разбойном нападении на 90-летнюю пенсионерку, которое произошло 26 апреля на востоке Москвы.

Столичные правоохранительные органы задержали 29-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на московскую аптеку и убийстве фармацевта. Кроме того, задержанный может быть причастен к нападению на 90-летнюю старушку 26 апреля, сообщает "Интерфакс".

По данным следствия, 26 апреля подозреваемый напал на пенсионерку на улице Большая Черкизовская, нанес ей колото-резаные ранения и украл 2 тысячи рублей. Пожилая женщина в настоящее время находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что в результате разбойного нападения на аптеку на Ленинском проспекте погибла женщина-фармацевт. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Убийство из корыстных побуждений" и "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

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