Зидан эмоционально отреагировал на вопрос о настроении. Видео

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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан на пресс-конференции в преддверии матча с "Валенсией" эмоционально ответил на вопрос журналиста о его настроении. После поражения "Реала" от "Барселоны" на наставника мадридского клуба обрушился шквал критики. На вопрос о настроении Зидан ответил "Estoy de puta madre", что примерно может звучать как "Да я, блин, лучше всех".

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан на вопрос журналиста о его настроении неожиданно ответил весьма эмоциональным сленговым выражением. Вопрос прозвучал на пресс-конференции в пятницу в преддверии матча чемпионата Испании с "Валенсией". На Зидана обрушился шквал критики после поражения от "Барселоны".

"Estoy de puta madre", - ответил наставник мадридского клуба.

Это сленговое выражение можно примерно перевести как "Да я, блин, лучше всех". Англоязычная версия официального сайта "Реала" предложила вариант "Absolutely tip-top!".