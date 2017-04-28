В Москве изнасиловали 84-летнюю женщину

Теги: Происшествие москва розыск

Неизвестный мужчина приник в квартиру пожилой женщины и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Правоохранительные органы разыскивают преступника, возбуждено уголовное дело.

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования 84-летней женщины в ее собственной квартире, передает агентство "Москва".

По версии следователей, сегодня днем неизвестный мужчина проник в квартиру пожилой женщины на Ленинградском проспекте, когда та открывала входную дверь. Угрожая убийством, преступник совершил в отношении нее насильственный половой акт и насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Изнасилование, совершенное с угрозой убийством" и "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством".

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и ведут розыск преступника.

Читайте также:

В центре Москвы изнасиловали 15-летнюю девочку

Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании