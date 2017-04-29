Путин и Порошенко "тайно" обсудили ситуацию в Донбассе

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Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко обсудили в начале апреля ситуацию в Донбассе. Сама беседа прошла в "уважительном корректном ключе". Стороны даже периодически говорили в "шутливо-ироническом тоне".

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко провели телефонные переговоры в начале апреля 2017 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Москве и Киеве.

Издание узнало, что лидеры общались около 20 минут. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Сама беседа прошла в "уважительном корректном ключе", а стороны периодически говорили в "шутливо-ироническом тоне". При этом источник пояснил, что Путин и Порошенко были вынуждены "шутить, чтобы не разругаться".

При этом, к договорённостям, кроме гуманитарных вопросов, прийти не удалось. Речь, в частности, шла об обмене пленными и поставках в Донбасс продовольствия, воды и электричества.

Путин и Порошенко ранее тоже неоднократно проводили телефонные переговоры. Об этом говорили в администрации президента Украины. Разговоры касались и ситуации в Донбассе. Также стороны обсуждали "освобождение заложников, в том числе, Олега Сенцова и Романа Сущенко".