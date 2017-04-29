Венесуэла вышла из Организации американских государств

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Миссия Венесуэлы при Организации американских государств официально уведомила о выходе из ее состава. Дипломатическое представительство при ОАГ вручило ее генсеку Луису Альмагро соответствующее уведомление.

Венесуэла отправила уведомление в Организацию американских государств (ОАГ) о выходе из состава. Об этом сообщает "Росбалт".

Эта нота за подписью президента страны Николаса Мадуро передана генеральному секретарю ОАГ Луису Альмагро. В ответ ОАГ потребовала "редемократизировать" Венесуэлу, а не искать решение проблем в выходе из организации.

Ранее ТАСС сообщал, что Венесуэла может покинуть ОАГ в случае, если этот региональный блок проведет заседание глав МИД по ситуации в Боливарианской Республике без ее согласия.

По словам главы венесуэльского внешнеполитического ведомства Дельси Родригес, 2 мая в Сальвадоре состоится внеочередное заседание глав МИД стран - членов Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Там, как ожидается, будут обсуждаться попытки подорвать "конституционный демократический порядок" в Венесуэле.