В Иркутской области горят десятки тысяч гектаров

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Сотни тысяч гектаров леса охвачены огнём в Сибири. В Забайкалье площадь пожаров увеличилась в шесть раз. В Бурятии - в восемь раз. Во многих населённых пунктах объявлена срочная эвакуация. В тушении задействованы несколько тысяч человек. В регионы, где самая сложная обстановка направили дополнительные силы спасателей.

Такая картина сейчас по всей Иркутской области: горят леса, сады, дома и дачи. МЧС насчитывают уже 40 пожаров на территории в несколько десятков тысяч гектаров, и это только на сегодняшний день, передает "ТВ Центр".

Не дожидаясь пожарных, люди пытаются сами спасать свои дома. Виновники возгорания в большинстве случаев, кстати, они сами. Жители жгут мусор и траву, не обращая внимания на сухую и очень ветреную погоду. В итоге огонь перекидывается на деревянные постройки и охватывает их за секунды. Самый страшный случай произошел в деревне Бубновка - она полностью сгорела. Все 70 домов. К счастью, обошлось без жертв. В соцсетях появляются объявления с предложениями приютить погорельцев.

По версии следствия, все произошло из-за халатности кого-то из местных. Следственный комитет уже возбудил несколько уголовных дел. Есть первые задержанные.

В некоторых районах Челябинской области уже ввели особый противопожарный режим. При нем категорически запрещено использование открытого огня для любых целей - будь то сжигание мусора, пал травы или приготовление шашлыков. За нарушение этого правила грозит штраф: от тысячи рублей. Ну а если нарушить с последствиями - можно и под уголовную ответственность попасть. Тем не менее, цифры говорят сами за себя. С 10 апреля, то есть с начала противопожарного сезона, в этом регионе ликвидировали уже 93 пожара.

"Начинаем заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Отдельный план я прошу утвердить на применение вертолетной авиации МИ-8 и ВСО. Дальше авиалесоохрану - под жесткий контроль и обеспечить взаимодействие авиации и наземной группировки", - сказал глава МЧС России Владимир Пучков.

Без авиации никак не обойтись. Только с ее помощью можно удержать контроль над ситуацией с лесными пожарами. Пока по ним еще даже не объявляли режим ЧС. Ведь из леса огонь еще ни разу в этом сезоне не перекинулся ни на один населенный пункт. Все пожары в домах - вина самих жителей. И вот уже по этому поводу МЧС и ввели режим чрезвычайной ситуации. Усугубление проблемы прогнозируют к майским праздникам - ведь в эти дни традиционно многие россияне отправятся на шашлыки. Остается надеяться на сознательность наших граждан и соблюдение ими правил противопожарной безопасности.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".