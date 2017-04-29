Авианосец Carl Vinson вошел в воды Японского моря

Теги: В мире сша кндр ракета

Северная Корея провела этим утром новые, уже третьи за месяц, испытания баллистической ракеты. И снова неудачно. Запуск вызвал жёсткую реакцию со стороны соседних стран. В Сеуле заявили, что Пхеньян дорого заплатит за свои провокации. Очередной пуск состоялся всего через несколько часов после специального заседания Совбеза ООН. Там обсуждали ужесточение санкций против КНДР.

Авианосец ВМС США Carl Vinson, который возглавляет атомный ударную группировку кораблей, миновал Корейский пролив 29 апреля и вошел в акваторию Японского моря, сообщает "ТВ Центр".

Вместе с теми, два корабля Морских сил Самообороны Японии, которые с 23 апреля проводили совместные маневры с этой авианосной группой, завершили учения и отделились от остальных кораблей. По мнению Запада - совместные учения с японцами, а затем и с южнокорейцами должны оказать давление на Пхеньян. Но пока лишь дестабилизируют ситуацию в регионе.

Между тем, КНДР провела очередной неудачный запуск ракеты. Ее тип и подробности испытания пока неизвестны. Северокорейское телевидение о запуске не сообщало. Первые данные поступили из Японии около полуночи, спустя несколько часов после специального заседания Совбеза ООН, где США, Япония и Великобритания критиковали Пхеньян за ракетно-ядерную программу.

"Сегодня утром была запущена баллистическая ракета недалеко от Пукчана в Северной Корее в направлении на северо-восток. Считается, что запущенная баллистическая ракета упала вглубь Северной Кореи на расстоянии около 50 километров от места запуска. Ситуация сейчас анализируется", - сказал главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Очередные испытания ракеты явно стали неожиданностью для Японии. Власти переоценили вероятность угрозы и приняли решение остановить движение по всем веткам токийского метро, а также междугороднее сообщение. Это уже третий запуск Северной Кореи за апрель. Международное сообщество осудило действия Пхеньяна. Ближайшие соседи направили ноту протеста. Южная Корея ответила угрозами.

"Если Северная Корея продолжит играть с огнем против мира и откажется от ядерного разоружения, мы предупреждаем, что Северная Корея столкнется с жесткими карательными мерами со стороны Совбеза. Правительство Южной Кореи ускорит принятие необходимых мер для улучшения всестороннего сдерживания", - подчеркнул пресс-секретарь МИД Республики Корея Чо Чжун Хёк.

С момента прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году Северная Корея провела более полусотни запусков. Большая часть из них была успешной. Пхеньян не скрывает, что пытается создать межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь США. Поэтому в Вашингтоне всегда оперативно реагируют на новые испытания.

"Северная Корея отнеслась пренебрежительно к пожеланиям Китая и его пользующемуся большим уважением президенту, когда запустила, хотя и безуспешно, сегодня ракету. Плохо!", - написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Эксперты уверены - запуск ракеты является ответом на действия США, Японии и Южной Кореи у берегов Пхеньяна.

Никита Васильев, "ТВ Центр".