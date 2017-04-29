В ООН заявили о бесполезности антироссийских санкций

Теги: Политика оон санкции

Спецдокладчик ООН по негативному воздействию односторонних санкций на права человека Идрис Джазаири констатировал бесполезность введенных против России ограничительных мер. По его словам, страна успешно адаптировалась к ситуации.

Международные санкции в отношении России оказались неэффективными, страна успешно адаптировалась к ситуации. Об этом сообщил спецдокладчик ООН по негативному воздействию односторонних ограничительных мер на права человека Идрис Джазаири по итогам своего визита в Москву, передает "ТВ Центр".

"России удалось реструктуризировать экономику таким образом, чтобы смягчить или избежать прямых последствий санкций для населения", - отметил Идрис Джазаири.

Благодаря ограничительным мерам Россия смогла создать новые модели торговли и привлечь инвестиции. А если санкции и наносят удар по нашей стране, то страдают в первую очередь - самые уязвимые группы граждан, которые не имеют никакого отношения к политическому кризису. Также, по мнению Джазаири, односторонние ограничительные меры - прежде всего влияют на международную торговлю в целом, а не на какую-то конкретную страну. Ожидается, что полную версию доклада о воздействии санкций на Россию спецпосланник представит на очередной сессии Совета ООН по правам человека в начале осени.