Наблюдатели ОБСЕ дважды попали под обстрел под Луганском

Теги: обстрел Украина обсе

Под Луганском наблюдатели миссии ОБСЕ дважды попали под минометный обстрел с украинской стороны. Бойцы ЛНР успели помочь сотрудникам покинуть опасную зону.

Наблюдатели миссии ОБСЕ под Луганском дважды попали под миномётный обстрел с украинской стороны. Как сообщается в отчёте организации, шесть представителей мониторинговой группы находились у блокпоста - недалеко от посёлка Молодёжное, сообщает "ТВ Центр".

Когда раздались выстрелы, бойцы ЛНР быстро сориентировались и помогли сотрудникам покинуть опасную зону. Другой патруль попал под огонь в районе посёлка Крутая Гора. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.

В прошлое воскресенье, тоже под Луганском, машина ОБСЕ подорвалась на противотанковой мине. Один сотрудник миссии погиб. Ещё двое получили ранения.