В провинцию Латакия в Сирии доставили гумпомощь из России
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В горное селение Бхамра в сирийской провинции Латакия доставлена партия гуманитарной помощи из России. В деревню привезли рис, тушёнку, сахар и чай.
Партию гуманитарной помощи в сирийское горное селение Бхамра в провинции Латакия доставили российские специалисты Центра примирения враждующих сторон, передает "ТВ Центр".
За время боевых действий эта деревня неоднократно подвергалась атакам террористов, но так и не была захвачена. Правительственной армии при поддержке российских ВКС удалось отодвинуть линию фронта от населённого пункта. Однако, большинство местных жителей, или погибли, или пострадали.
Сюда перебрались беженцы из других районов. Многие семьи полностью лишены средств к существованию. Ситуацию усугубляет дефицит продуктов. Российские военные привезли в деревню 300 пакетов с гуманитарной помощью: рис, тушёнку, сахар и чай.
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