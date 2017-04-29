В субботниках по всей России принимает участие сотни тысяч человек

Теги: Общество хабаровск москва субботник

В России 29 апреля проходят субботники. В Хабаровске на улицы вышли сотни горожан. Около 10 тысяч тонн мусора убрали в Омске. В Казани на уборку вышли более 70 тысяч человек. Проходит экологическая акция и в Москве.

Сотни тысяч россиян 29 апреля вышли на субботники, которые проходят по всей стране, сообщает "ТВ Центр".

Участники приводят в порядок дворы, парки отдыха, сажают деревья и очищают от мусора берега рек и пляжи. В Хабаровске на улицы вышли сотни горожан. Помимо уборки территорий, они высадили десятки кедров.

В Омске во время субботника собрали около 10 тысяч тонн мусора. В Казани в экологической акции принимают участие более 70 тысяч человек. Жители города наводят порядок в прибрежной зоне у стадиона "Казань-Арена", а также в лесах в черте города.

В Москве субботники проходят во всех районах. Участников экологических акций обеспечивают инвентарём, на многих площадках работают полевые кухни, проходят конкурсы и концерты. На первый весенний субботник в столице вышли около миллиона человек. В этот раз организаторы ожидают ещё больше участников.