Около 50 тысяч волонтеров задействуют в акции "Бессмертный полк"

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В пятницу в Москве состоялся инструктаж очередной группы кандидатов в волонтеры на масштабной акции "Бессмертный полк", прошедших конкурсный отбор. Всего в ее организации примут участие около 50 тысяч волонтёров по всей стране.

В организации масштабной акции "Бессмертный полк" в 2017 году задействуют около 50 тысяч волонтёров по всей России, сообщает "ТВ Центр".

Накануне, 28 апреля, в Москве состоялся инструктаж очередной группы кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Их поприветствовал со сцены народный артист СССР и сопредседатель Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой. Подготовкой участников проекта занимается организация "Волонтёры победы". Во время обучения ребятам расскажут об особенностях проведения массовых мероприятий и объяснят задачи.

"Обязательно на обучении присутствуют ветераны ВОВ. Также, как и сегодня, они мотивируют ребят. Что касается функций, которые будут выполнять волонтеры на этом мероприятии, их несколько. Это и живая цепь, это пресс-подход, это функция сопровождения ветеранов, это функция создания настроения, навигационная функция, это функция помощи на трибунах. И также еще есть особенные ребята - это волонтеры-медики", - отметила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.