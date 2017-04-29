Молодая тигрица Филиппа вернется в дикую природу на Дальнем Востоке

Теги: Общество животные дальний восток

Сегодня на Дальнем Востоке выпустят на волю амурскую тигрицу Филиппу. В течение года она находилась на реабилитации в специализированном центре в Приморье. Истощённого дикого котёнка в одной из деревень нашли зимой 2015-го. Теперь после курса лечения Филиппа готова к жизни в дикой природе. Новым домом тигрицы станет заказник "Дичун" в Еврейской автономной области.

Чтобы обездвижить тигрицу, специалистам пришлось буквально охотиться на нее. Филиппа убегала и пряталась от людей больше трех часов. Это хороший знак - значит курс реабилитации прошел успешно, животное не привыкло к людям и готово вернуться в дикую природу. Кошку ожидает сотни километров до нового места жительства, но перед этим необходимо провести заключительный медосмотр, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас Филиппа весит 95 килограммов, а попала к специалистам истощенным 17-килограммовым котенком. Год назад маленькая тигрица осталась без мамы, и вышла к людям в поселок Филипповка в поисках еды. Местные жители нашли ее в огороде и сразу же сообщили специалистам. За год хищница набрала в весе и полностью поправила своё здоровье.

"Она научилась охотиться и у нас не было вообще сомнений, что ее можно выпускать", - рассказала старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.

Даже после выпуска тигрица будет под присмотром. На хищницу надели специальный ошейник с GPS-сигналом. Специалисты смогут отследить каждый шаг Филиппы и наблюдать за её самочувствием.

Филиппа поменяет своё постоянное место проживание с Приморского края на заповедник "Дичун" в Еврейской автономной области. Поэтому когда тигрица придет в себя после обездвиживания ей предстоит перенести долгую дорогу. Более 16 часов на легковой машине и ещё десятки километров на высокопроходимой технике.

Заповедник в Еврейской области выбран не случайно. По данным тигриной переписи в этом ареале дефицит самок. Даже последние тигрята, которые там родились - мальчики. На Филиппу возлагают большие надежды по пополнению популяции.

"В этом ареале мы хотим чтоб тигров было больше", - заявил руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы России Павел Фоменко.

Чтобы Филиппа чувствовала себя комфортно в дороге, ей постарались создать все условия. В клетке поставили поилки и подготовили соломенную подстилку. Тигрица чувствует себя хорошо, единственное, что беспокоит специалистов - немного повышенная температура тела.

"Это последствия наркоза, поэтому мы ее охлаждаем", - отметил директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Ехать решили ночью. В прохладе животное легче перенесет долгую дорогу. В заповеднике Филиппу выпустят на волю, и молодая самка начнет обживать свой новый дом.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.