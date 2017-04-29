Собянин принял участие в общегородском субботнике в Кузьминках

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в во втором общегородском субботнике в Кузьминках. Вместе с ним на улицы города вышли 1,5 миллиона жителей. Глава города принял участие в благоустройстве парка у пруда Бекет на Загородном шоссе, а также высадил яблоню в сквере на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда.

Около 1,5 миллиона человек принимают участие во втором общегородском субботнике в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня 1,5 миллиона человек вышли на субботник. Москвичи убирают парки, скверы, дворы, улицы. Так что я думаю, после субботника город будет еще краше и комфортнее. Спасибо москвичам за то, что заботятся о своем городе", - приводит слова мэра города Агентство "Москва".

Сергей Собянин вместе с жителями столицы принял участие в благоустройстве парка у пруда Бекет на Загородном шоссе и высадил яблоню в сквере на пересечении Каширского шоссе, а также Борисовского проезда.

25 марта в Москве стартовал месячник по весеннему благоустройству. В список работ включены, в частности, промывка фасадов зданий, витрин предприятий торговли и услуг, остановочных павильонов, опор освещения, дорожных знаков и указателей и ремонт детских и спортивных площадок, подъездов, уборка газонов, обустройство цветников.

В текущем году традиционные общегородские весенние субботники в Москве было решено провести 8 и 29 апреля. В первом из них приняли участие почти миллион человек.