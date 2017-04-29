Песков прокомментировал "тайный" разговор Путина с Порошенко

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Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко, которые, как узнали СМИ, состоялись в начале апреля. По его словам, не обо всех мероприятиях с участием российского лидера сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин ежедневно проводит множество рабочих мероприятий и контактов, включая иностранных лидеров, но не обо всех из них пресс-служба дает сообщения, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента, включающего гораздо большее количество встреч, совещаний, контактов. Далеко не о всех мы сообщаем в эфир или на информационные агентства", - приводит его слова ТАСС.

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал информацию СМИ о телефонных переговорах Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко.

Ранее "Коммерсантъ" узнал, что лидеры пообщались около 20 минут в начале апреля. Темой их разговора была ситуация в Донбассе. Сама беседа прошла в "уважительном корректном ключе", а стороны периодически говорили в "шутливо-ироническом тоне". При этом источник издания подчеркнул, что Путин и Порошенко были вынуждены "шутить, чтобы не разругаться".