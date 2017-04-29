Сергей Собянин открыл московский сезон фонтанов

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Сезон работы фонтанов открылся в Новопушкинском сквере в Москве. Участие в мероприятии принял мэр города Сергей Собянин. По его словам, запуск фонтанов знаменует начало настоящей весны.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в Новопушкинском сквере. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня двойной праздник - большой субботник в Москве <...> и второй праздник - запуск фонтанов, который является действительно городским праздником", - отметил глава города.

По словам Сергея Собянина, запуск фонтанов знаменует начало настоящей весны. Также он поздравил с этим праздником всех жителей столицы и пожелал им хорошего настроения.

Ранее стало известно, что сезон фонтанов откроется в Москве 29 апреля. По традиции он начинается в конце апреля и продлится до 1 октября. Все фонтаны столицы включат почти одновременно, с разницей в полминуты.

Всего в Москве около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств. Среди самых популярных - фонтаны на ВДНХ, в Парке Горького, на Манежной площади и Поклонной горе, светодинамический фонтан в музее-заповеднике "Царицыно", "Александр и Натали" у Никитских ворот и многие другие.

Летний сезон в московских парках откроется 1 мая.