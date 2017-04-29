Путин поручил организовать помощь пострадавшим от пожаров в Сибири

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Пострадавшим от пожаров в Сибири будет оказана вся необходимая помощь. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин поручил организовать необходимую помощь пострадавшим от природных пожаров в Сибири. Как сообщает пресс-служба Кремля, главе государства доложено о ситуации и о мерах по ликвидации последствий.

В Забайкалье и Бурятии огнём охвачены сотни тысяч гектаров леса. По распоряжению главы государства, там усиливается группировка МЧС, передает "ТВ Центр".

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