Лавров рассказал о готовности России сотрудничать с США по Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил обстановку в Сирии со своим коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади. В ходе переговоров, глава российского МИД, в частности, отметил, что Москва готова сотрудничать по САР с Вашингтоном.

Обстановку на Ближнем Востоке и, прежде всего, в Сирии на встрече в Москве обсудили главы внешнеполитических ведомств России и Иордании - Сергей Лавров и Айман ас-Сафади, передает "ТВ Центр".

Через несколько дней в Астане состоится очередной раунд переговоров между представителями официального Дамаска и вооружённой оппозиции. В консультациях также примут участие страны-гаранты перемирия - Россия, Иран и Турция. Сергей Лавров подчеркнул, что урегулирование ситуации в Сирии также, как и борьба с терроризмом на территории республики требуют объединения международных усилий.

"Мы не раз слышали слова Его Величества Короля Абдаллы II, что для эффективности действий международного сообщества по сирийскому урегулированию принципиальное значение имеет взаимодействие между Россией и США. Смею вас заверить, что мы к этому полностью готовы. Рассчитываем, что такой же подход будет проявлен и Вашингтоном", - отметил глава МИД России.