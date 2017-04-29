СКР решил завести уголовное дело на Яценюка

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Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может быть привлечен к уголовной ответственности в России. Такое решение могут принять в СКР. В распоряжении ведомства есть доказательства участия политика в пытках и расстрелах российских военнослужащих.

Следственный комитет России намерен привлечь к уголовной ответственности бывшего главу правительства Украины Арсения Яценюка, сообщает "ТВ Центр".

В распоряжении ведомства имеются доказательства участия политика в пытках и расстрелах российских военнослужащих, а также в вооружённых столкновениях в столице Чечни. Эпизоды, о которых идёт речь, произошли в период с 1994 по 1995 годы.

Кроме того, в Интерпол уже направлен запрос для объявления Яценюка в международный розыск. Ранее суд санкционировал заочный арест украинского экс-премьера, которого обвиняют в бандитизме.