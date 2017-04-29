Мэр Москвы рассказал о 1,5 млн жителей, принявших участие в субботнике

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Миллионы россиян 29 апреля вышли на субботники. Они проходят по всей стране. В порядок приводят дворы, парки, сажают деревья. Только в Москве субботник собрал около полутора миллионов человек. Участие в работах по благоустройству принял и Сергей Собянин. Мэр присоединился к москвичам в парке на Загородном шоссе.

Засучив рукава, первыми на улицы вышли жители Приморского края. Владивосток дал старт всероссийскому субботнику. Пока горожане мешками собирают траву, мелкий мусор, бывшие моряки взялись за краску. Самое время - обновить памятники, сообщает "ТВ Центр".

По-новому "задышит" Хабаровск. На аллеях города высадили десятки кедров - деревьев по-своему уникальных. Первые шишки появляются спустя два с половиной века. Так что результатов этой работы хватит на несколько поколений.

"Деревья – это наши легкие. Они нас радуют всегда. Всегда мы отдыхать едем в лес", - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

В Казани граблями и метлами вооружились более 70 тысяч горожан. За зиму мусора накопилось столько, что вывозят КАМАЗами.

"Очень хорошая апрельская традиция - выходить на субботник, очищать родной город. Мы с ней росли, теперь растут наши дети", - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Между прочим, в 1930-е годы были не только субботники, но и воскресники. Попробуй – не приди. Каждый гражданин должен был отработать не менее 12 часов, посадить одно дерево и два кустарника. В наши дни никто за посаженные деревья галочки ставить не будет. Дело – добровольное.

"Есть такой порядок. Встал по утру, умылся, привел себя в порядок – приведи в порядок свою планету. Сегодня мы приводим в порядок кусочек нашей планеты", - рассказала глава отдела коммунально-энергетического комплекса Департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону Наталья Бережная.

Питерские бульвары с самого утра "полощет" апрельский дождь. Но привыкших к пасмурному небу горожан этим не напугать. Захватив дождевики, учащиеся средних школ тоже вышли на уборку. За один день в городе появится более пяти тысяч новых деревьев и 400 тысяч первых цветов.

Московским школьникам повезло больше. В такую погоду, да еще и в Москворецком парке даже работать приятно. В этом году субботник решили провести в форме экологического марафона. Каждая остановка – импровизированный урок. Как правильно сортировать мусор, что такое эко-привычки или как поступать с использованными батарейками.

Присоединился к москвичам и мэр столицы. Вместе с жителями города Сергей Собянин поучаствовал в уборке парка у пруда Бекет и посадил яблоню.

"После затянувшейся зимы убирать столицу вышли полтора миллиона москвичей. Работы по благоустройству города стартовали еще в марте – это уже второй субботник с начала весны. За это время успели привести в порядок фасады зданий, газоны и детские площадки. А чтобы работать было нескучно – в городских парках организовали полевую кухню и музыкальное сопровождение", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Анна Пешехонова, Александра Сергомасова, Илья Ушаков, Александр Савин, "ТВ Центр".