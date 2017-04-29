В Москве стартовал сезон велопрокатов

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В Москве 29 апреля начали работать 350 городских велопрокатов. Официальный старт сезону дали на Тверской площади. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов.

В субботу в Москве открыли сезон фонтанов. В городе одновременно запустили около 600 из них, в том числе, легендарные фонтаны на ВДНХ, Поклонной горе и Манежной площади, сообщает "ТВ Центр".

По традиции, они будут работать до конца сентября или дольше - в зависимости от погоды. Специалисты проверили оборудование каждого фонтана, почистили чаши и облицовку, а также обновили подсветку. В запуске фонтана в Ново-пушкинском сквере принял участие мэр Сергей Собянин.

"Сегодня двойной праздник, сегодня большой субботник в Москве. Полтора миллиона москвичей вышли для того, чтобы прибрать город, сделать его краше, удобнее, чище. И второй праздник - это запуск фонтанов, который действительно является городским праздником. Около 6900 фонтанов по всей Москве сейчас запущены. Фонтаны еще и ознаменовывают, что начинается настоящая весна, почти лето, приходит в Москву тепло. Так что всех москвичей с праздником, всего доброго, счастья, здоровья, хорошего настроения", - сказал мэр Москвы.

И в субботу же в Москве начали работать городские велопрокаты. В городе открылись 350 пунктов, там можно взять в аренду велосипед. Официальный старт сезону дали на Тверской площади. Станции проката по всему городу будут работать до 1 ноября.

В "Музеоне" состоялось открытие Парка Кубка Конфедераций, в нём приняли участие звёзды российского и мирового футбола. Гости парка могут пообщаться со спортсменами, сфотографироваться с талисманом Чемпионата Мира 2018 года Забивакой, а также поучаствовать в конкурсах и аттракционах.

А парк "Останкино" принимает 29 апреля ежегодный общегородской благотворительный праздник "Белый цветок". Гостей ждёт ярмарка сувениров и угощений, мастер-классы, спектакли и интерактивные игры. Все вырученные средства пойдут на помощь нуждающимся и больным детям.