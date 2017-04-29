Ресин оценил благоустройство храма в честь Державной иконы Божией Матери
Теги: Москва религия ресин храм
Советник мэра и Патриарха Владимир Ресин провел инспекцию хода работ по благоустройству храмового комплекса в честь Державной иконы Божией Матери.
На юге Москвы завершается благоустройство храмового комплекса в честь Державной иконы Божией Матери, сообщает "ТВ Центр".
Ход работ оценил и провёл выездное совещание советник мэра и Патриарха Владимир Ресин. Главное здание возвели ещё в 2008 году по индивидуальному проекту.
Сейчас мастера трудятся над созданием иконостаса. А в недавно построенном доме причта - ведутся инженерные работы. Проводится внутренняя отделка приходского дома. Его помещения отведут для занятий воскресной школы.