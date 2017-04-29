В результате оползня в Киргизии погибли не менее 24 человек

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​Оползень произошел в селе Аю в южной Ошской области Киргизии. По данным СМИ, в результате происшествия погибли не менее 24 человек.

В южной Ошской области Киргизии произошел оползень. В результате, по данным ТАСС, погибли не менее 24 человек.

Как отметили в МЧС республики, среди жертв схода оползня – девять детей.

Земляная масса объемом около миллиона кубометров сошла в субботу с горного склона на окраине Аю примерно в 07:20 утра. В результате она накрыла 11 одноэтажных жилых домов. Четыре из них пустовали. В остальных проживали люди.

По словам главы МЧС республики Кубатбека Боронова, под оползнем могут находиться 22 местных жителя и еще два человека, которые "приехали к ним в гости".