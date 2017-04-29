Россия пригрозила всему НАТО ответом за размещение ПРО в Норвегии

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Норвегия и весь НАТО ждут последствия из-за размещения элементов европейской системы ПРО НАТО на территории скандинавской страны. Об этом заявил посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили. По его словам, Москва не стремится к милитаризации Арктики.

Россия ответит на размещение элементов европейской системы ПРО НАТО (ЕвроПРО) на территории Норвегии. Об этом заявил посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили. Об этом сообщает ТАСС.

"С нашей стороны последует ответ, причем не только ответ Норвегии, но всей НАТО", - заявил российский дипломат.

По его словам, у России и Норвегии могут быть разные точки зрения на вопрос о ракетном щите НАТО. Рамишвили добавил, что это совершенно нормально. "Однако добрые соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны. Россия не стремится к милитаризации Арктики", - отметил Рамишвили.

Ранее он заявлял, что руководство скандинавского королевства отказывается обсуждать с Россией беспокоящий Москву вопрос о будущей роли Норвегии в ЕвроПРО.

По словам посла, норвежским властям необходимо задуматься о последствиях новой политики безопасности до того, как решение о норвежском вкладе в ЕвроПРО будет принято.

По словам посла, серьезной проблемой в отношениях двух стран остается отсутствие диалога, в том числе между военными. "Сегодня Россия регулярно общается с политическим руководством и военачальниками США, однако не с руководством норвежских вооруженных сил. Это весьма печально", - сказал он.