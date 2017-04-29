В Москве и Петербурге прошли несанкционированные акции

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В МВД Москвы сообщили о завершении несанкционированной акции в центре столицы. Нарушений общественного порядка не зафиксировано. Аналогичный митинг прошел в Санкт-Петербурге.

Около 250 человек приняло участие в несанкционированном митинге в центре Москвы на Славянской площади. Как сообщили на официальном сайте МВД столицы, нарушений общественного порядка не было.

Кроме того, завершилась аналогичная акция в Санкт-Петербурге у станции метро "Горьковская".

Между тем, московские власти ранее предложили организаторам акции перенести ее со Славянской площади на проспект Сахарова, так как, там есть оптимальные условия для подобного мероприятия. Однако координаторы шествия все равно заявили о намерении провести его по изначально заявленному маршруту, информирует "Интерфакс".