Суббота стала самым теплым днем с начала 2017 года в Москве

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В субботу в Москве зафиксирована самая теплая погода с начала 2017 года. Метеостанция ВДНХ к 13:00 зафиксировала плюс 21 градус по Цельсию.

Самым теплым днем в Москве с начала текущего года стало 29 апреля. В субботу воздух прогрелся до плюс 21 градуса, о чем сообщает Агентство "Москва".

Согласно данным метеостанции ВДНХ, самая теплая в этом году температура была зафиксирована к 13:00. До этого самым теплым днем было 6 апреля, когда термометры показывали до плюс 18,5 градусов.