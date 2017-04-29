В Москве объявили штормовое предупреждение

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Росгидромет объявил штормовое предупреждение в Москве. До 20:00 в субботу в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше.

В Москве объявлено штормовое предупреждение. Об этом заявили в Росгидромете, передает ТАСС.

Там отметили, что с 15:30 до 20:00 в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше. Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями. Пешеходы же должны сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

Ранее синоптики назвали погоду в Москве 29 апреля самой теплой с начала года. В субботу к 15:00 столбики термометров поднялись уже до 23,5 градусов.