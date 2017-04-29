Россия обвинила США в нарушении военных договоров

Теги: Политика ядерная программа сша мид

США нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а также Договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявили в МИД России, приведя ряд доказательств.

Размещение на территориях Румынии и Польши американских комплексов ПРО, способных нести "Томагавки", является грубым нарушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится на сайте МИД России в связи с появлением очередного доклада Госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

Таким образом, США дают заведомо неверную информацию о якобы выполнении этого договора, уверены на Смоленской площади.

"Уже долгие годы США просто игнорируют российские серьёзные озабоченности, имеющие прямое отношение к выполнению американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - говорится в комментарии МИД.

В Москве отметили, что после того, как МИД выразил озабоченность из-за размещения американских пусковых ракетных установок в 2014 году, США в ответ развернули кампанию по публичному и "абсолютно голословному обвинению России в нарушении ДРСМД: якобы наша страна производит и испытывает запрещенные по Договору крылатые ракеты наземного базирования".

Также в МИД России отметили, что Вашингтон не представил никаких доказательств нарушения Россией ДРСМД. "Переданная американской стороной "информация", якобы позволяющая определить, о чём идет речь, на деле представляет собой отрывочные фрагментарные сигналы, никак не проясняющие, на чём все-таки основаны несостоятельные американские озабоченности", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Вызывает серьезную озабоченность, что представители ряда американских ведомств используют подобную "фактологию" в качестве предлога для раскрутки очередной кампании относительно возможного применения "ответных мер" в отношении России", - резюмировали в МИД.

Вместе с тем, в Москве отмечают, что США нарушает и Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), привлекая европейские неядерные страны НАТО к участию в "совместных ядерных миссиях".

"США утверждают, что "выполняют" свои обязательства по ДНЯО, однако до сих пор не изменилась тревожная ситуация, связанная с несоблюдением Вашингтоном ключевых положений этого договора. США продолжают привлекать европейские неядерные страны НАТО к участию в так называемых совместных ядерных миссиях", - рассказали в российском дипведомстве