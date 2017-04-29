Теплоход с 60 пассажирами сел на мель в Москве

Теги: Происшествие москва теплоход

Теплоход с 60 пассажирами сел на мель под Новоспасским мостом в центре Москвы. В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели эвакуировали на берег всех отдыхающих.

На реке в центре Москвы на мель сел пароход, перевозивший около 60 пассажиров. В пресс-службе столичного глава МЧС подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел под Новоспасским мостом, информирует ТАСС. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения.

Спасатели при помощи катеров эвакуировали на берег всех отдыхающих. Также отмечается, что теплоход уже сошел с мели.