Турция заблокировала доступ к Википедии из-за "очернения имиджа страны"

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Турция 29 апреля заблокировала доступ к интернет-энциклопедии Википедия. Как рассказали в Министерстве транспорта, судоходства и связи этой страны, такие меры предприняты в связи с появившейся на портале ложной и необоснованной информации о якобы связях Анкары с террористическими организациями.

В субботу Турция заблокировала доступ к интернет-энциклопедии Википедия. Как передает агентство Anadolu со ссылкой на турецкое Министерстве транспорта, судоходства и связи, это сделано из-за того, что на портале не удалили "ложную и необоснованную информацию о неких связях Анкары с террористическими организациями".

"Несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент", - отметили в министерстве.

Кроме того, ведомство отметило, что интернет-энциклопедия вместо вклада в борьбу с терроризмом, "стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене".

При этом, если Википедия выполнит требования Анкары, доступ к ресурсу может быть восстановлен.