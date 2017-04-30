Тест. Кем ты будешь в Вальпургиеву ночь?

Теги: В мире праздник тест

Вальпургиева ночь – языческий праздник, посвященный плодородию, который отмечается в ночь на 1 мая. В Средние века люди верили, что в эту ночь на шабаш собирается вся нечистая сила во главе с сатаной и пытается сорвать приход весны. Жители проводят магические обряды, разжигают костры, чтобы прогнать нечисть. Лекари собирают травы, которые обретают в эту ночь целебную силу. TVC.ru предлагает пройти тест и выяснить, кем вы были бы на пиршестве у нечисти в Вальпургиеву ночь.